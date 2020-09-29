Детское питание поставили под сомнение. Конкурсы оспаривает один из лидеров рынка

Сейчас один из лидеров рынка пытается обжаловать закупки на оказание услуг по организации питания в Василеостровском, Красносельском и Кировском районах, проведенные еще в 2019 году. Как отмечает представитель компании «Артис-детское питание», цель поданных исков — добиться расторжения действующих контрактов и объявления новых конкурсов.

АО «Артис-детское питание» активно оспаривает конкурсы по организации детского питания в школах и детских садах Петербурга. На кону — тендеры в 123 учебных заведениях на сумму около 1,3 млрд рублей. Соответствующие иски зарегистрированы в электронной картотеке арбитражных дел. Последний — к администрации Кировского района — размещен 24 сентября, а опубликован сегодня, 29 сентября.

«У нас есть принцип: мы всегда доводим до конца все юридические процедуры по своим правам. Нас незаконно отклонили еще в прошлом году, — отмечает участник рынка. — Это рутинная работа. Суд уже поддержал нас в трех процедурах в Василеостровском районе и в одной в Красносельском».

По его словам, все заключенные контракты действуют до конца 2021 года. Если суд удовлетворит поданные иски — конкурсы будут проведены заново, и «Артис-детское питание» снова примет в них участие. По данным системы СПАРК, общая сумма оспариваемых контрактов — около 1,3 млрд рублей. Больше всего договоров (на 584 млн рублей) было заключено с учебными заведениями Красносельского района. В числе ответчиков по искам выступают районные администрации, заказчики (школы и детские сады) и победители конкурсов — АО «Фирма «Флоридан», ООО «ТЗБ «Петроградская» и ООО «ТД «Профпит».

Ранее «Фонтанка» писала, что петербургское управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении АО «Артис-детское питание», АО «Фирма «Флоридан», ООО «База «Мария» и ООО «Лимак-Нева». Компании подозреваются в заключении картельного соглашения на 49 закупках по организации социального питания в школах и садах Выборгского и Приморского районов Петербурга.