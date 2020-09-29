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29.09.2020 14:31
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Роспотребнадзор нашёл нарушения в томском отеле, где жил Навальный, — вплоть до кишечной палочки на руках повара

В томском отеле Xander, где останавливался Алексей Навальный перед отравлением, Роспотребнадзор выявил 13 нарушений санитарных норм и правил, сообщают 29 сентября «Открытые медиа».

Издание изучило информацию о результатах внеплановой проверки, начатой в день отравления оппозиционера, которая опубликована в едином реестре проверок на сайте Генеральной прокуратуры. Проверку Роспотребнадзор провёл с 20 августа по 16 сентября по требованию прокуратуры Томской области. Именно на бутылке воды из этого отеля сотрудники немецкой лаборатории обнаружили следы вещества из группы «Новичок».

По данным отчёта, в отеле не обеспечено хранение чистой посуды в закрытых шкафах, нет специального места для хранения инвентаря для уборки, на кухне нет инструкции о правилах мытья посуды, не соблюдаются условия хранения продуктов по видам, не контролируются условия хранения замороженных продуктов, не ведётся лабораторный контроль за качеством и безопасностью кулинарии, на ёмкостях для сбора пищевых отходов нет крышек. В смывах с рук повара в гостиничном ресторане «Вельвет», а также на его одежде и посуде найдена кишечная палочка Enterobacter cloacae, вызывающая множество заболеваний.

Алексей Навальный останавливался в четырёхзвёздочном отеле Xander в центре Томска с 18 по 20 августа. Эта гостиница считается лучшей в городе. 20 августа политик вылетел в Москву, и в самолёте ему стало плохо. Борт сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали и ввели в кому, а через два дня перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 21 августа стало известно, что в отеле опечатали два номера, однако соратникам Навального удалось вывезти оттуда бутылки, из которых он пил. Власти Германии заявили, что оппозиционер «вне всяких сомнений» отравлен боевым химическим оружием «Новичок», разработанным в СССР. По данным источников Die Zeit, Навального отравили новой модифицированной версией вещества.

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Комментарии (7)

Ярополк
Ну вот, энетробактер. А то "Новичок" "Новичок"!
Pilat
Еще раз напоминаю спор который шёл на Фонтанке о том, можно ли в общепите в принципе есть.
Я в молодости, после армии, чуток поработал в общепите и насмотрелся.
Никогда, ни в какие рестораны меня ничем не заманишь.
iphonedimona
Говорят, это отель посетил некий Киселёв, чтобы показать безопасность и чистоту отеля. С тем же успехом мог бы прогуляться по мосту, на котором Немцова застрелили, это тоже совсем безопасно. Однако, учитывая результаты проверки РПН, появляются надежды в отношении г-на Киселёва.
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