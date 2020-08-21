В Томске опечатали номера в отеле, где жил Навальный. Причину ухудшения здоровья ищут в холодильниках
Два номера томской гостиницы Xander hotel опечатаны по распоряжению региональной прокуратуры 21 августа. В одном из них останавливался Алексей Навальный, который больше суток находится в коме.
О проверке гостиницы сообщает «Сибирь. МБХ медиа». Инспекцию инициировала прокуратура, для постояльцев закрыт номер, в котором с 18 по 20 августа гостил Алексей Навальный, и номер, где останавливались его соратники. В Xander Hotel в разговоре с «Фонтанкой» отрицать проверку не стали, но от комментариев воздержались.
Как добавляет издание, надзор также интересуется услугами питания, которые предоставляют в отеле.
Xander Hotel — четырёхзвёздочный отель, расположенный в центре Томска. «Сибирь. МБХ медиа» отмечает, что гостиница считается лучшей в городе. Постояльцам предлагают бассейн, хамам, сауну, бесплатный кофе-бар и 74 номера от стандарта до люкса.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Его спутники утверждают, что за день Навальный успел выпить только чай в кафе аэропорта. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. По заключению врачей, основным «рабочим диагнозом» Алексея Навального является нарушение обмена веществ.