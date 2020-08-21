В Томске опечатали номера в отеле, где жил Навальный. Причину ухудшения здоровья ищут в холодильниках

Два номера томской гостиницы Xander hotel опечатаны по распоряжению региональной прокуратуры 21 августа. В одном из них останавливался Алексей Навальный, который больше суток находится в коме.



О проверке гостиницы сообщает «Сибирь. МБХ медиа». Инспекцию инициировала прокуратура, для постояльцев закрыт номер, в котором с 18 по 20 августа гостил Алексей Навальный, и номер, где останавливались его соратники. В Xander Hotel в разговоре с «Фонтанкой» отрицать проверку не стали, но от комментариев воздержались.

