Петербургские новостройки подорожали с начала года на 15% — это рекорд за последнее десятилетие

Средние цены на новостройки в Петербурге за последний месяц выросли во всех сегментах: на 2,1% за месяц до 131,6 тыс. рублей за кв. м в классе масс-маркет; на 1,8% до 202,3 тыс. руб. — в бизнес-классе; и на 2,3% до 390,9 тыс. руб. — в элитном сегменте.

На первичном рынке Санкт-Петербурга в сентябре вновь зафиксирован рост цен на жилье, даже на фоне высоких показателей августа. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», с начала года цены в городских объектах класса масс-маркет прибавили почти 15%, что является абсолютным рекордом за последнее десятилетие на рынке.

— Мы видим, к примеру, что «квадрат» в бизнес-классе преодолел некую психологическую отметку цены в 200 тыс. рублей, — отметила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», — а «метр» в элитных новостройках подбирается к 400 тыс. рублей, хотя еще в начале года средняя цена держалась на уровне 360 тыс. рублей

В пригородной зоне изменение цены за месяц даже заметнее, чем в городе: на 4% за сентябрь до 87,4 тыс. рублей (рост с начала года — 14,2% причем подсегмент «комфорт» прибавил 17,1%). По словам экспертов, всему виной серьезно сократившееся предложение — большинство крупных проектов завершены.

Рост цен вызван совокупностью факторов: сокращением предложения на рынке, вымыванием, в первую очередь, бюджетных вариантов; активным спросом, поддержанным льготной ипотекой, а также выводом на рынок новых проектов с достаточно высокой стоимостью квадратного метра (одна из причин — переход на схему эскроу).

— Пока мы не видим предпосылок для изменения наметившегося тренда, — добавляет Ольга Трошева. — Однако размер прироста стоимости «квадрата» от месяца к месяцу может разниться — от 0,5% до 2,5–4%, в зависимости от стартовых цен новых проектов и от роста стоимости квартир по мере увеличения строительной готовности жилого комплекса.