Тихановская: Макрон пообещал сделать все, чтобы помочь белорусской оппозиции и политзаключенным
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская после встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявила, что получила от него обещание помочь. Об этом 29 сентября сообщает «Делфи».
«Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране... Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены», — рассказала Тихановская.
Ранее сообщалось, что она также обсудила с Макроном возможность проведения новых выборов в Белоруссии.
Президент Франции накануне заявил, что не признает Александра Лукашенко действующим президентом Белоруссии. Он также призывал его уйти в отставку. В ответ белорусский лидер назвал французского коллегу «незрелым политиком» и посоветовал уйти в отставку самому.
Признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии ранее уже отказались многие страны, в том числе США, Великобритания, Германия, Украина. Евросоюз заявил о нелегитимности инаугурации Лукашенко.