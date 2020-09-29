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29.09.2020 10:42
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Тихановская: Макрон пообещал сделать все, чтобы помочь белорусской оппозиции и политзаключенным

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская после встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявила, что получила от него обещание помочь. Об этом 29 сентября сообщает «Делфи».

«Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране... Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены», — рассказала Тихановская.

Ранее сообщалось, что она также обсудила с Макроном возможность проведения новых выборов в Белоруссии.

Президент Франции накануне заявил, что не признает Александра Лукашенко действующим президентом Белоруссии. Он также призывал его уйти в отставку. В ответ белорусский лидер назвал французского коллегу «незрелым политиком» и посоветовал уйти в отставку самому.

Признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии ранее уже отказались многие страны, в том числе США, Великобритания, Германия, Украина. Евросоюз заявил о нелегитимности инаугурации Лукашенко.

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Комментарии (1)

Mr_Pu
Про "желтые жилеты" Макрон ничего не хочет рассказать?
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