Тихановская: Макрон пообещал сделать все, чтобы помочь белорусской оппозиции и политзаключенным

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская после встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявила, что получила от него обещание помочь. Об этом 29 сентября сообщает «Делфи».



«Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране... Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены», — рассказала Тихановская.

