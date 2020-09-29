Тихановская проводит встречу с Макроном в Вильнюсе

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Мероприятие проходит в столице Литвы 29 сентября.



«В данный момент Светлана Тихановская встречается с Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе», — сообщается на канале оппозиционерки в Telegram. Отмечается, что в ходе беседы стороны обсуждают «возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции».



Ранее президент Франции заявил, что не признает Александра Лукашенко действующим президентом Белоруссии. Он также призывал его уйти в отставку. В ответ белорусский лидер назвал французского коллегу «незрелым политиком» и посоветовал уйти в отставку самому.

