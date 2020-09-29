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29.09.2020 09:56
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Тихановская проводит встречу с Макроном в Вильнюсе

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Мероприятие проходит в столице Литвы 29 сентября.

«В данный момент Светлана Тихановская встречается с Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе», — сообщается на канале оппозиционерки в Telegram. Отмечается, что в ходе беседы стороны обсуждают «возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции».

Ранее президент Франции заявил, что не признает Александра Лукашенко действующим президентом Белоруссии. Он также призывал его уйти в отставку. В ответ белорусский лидер назвал французского коллегу «незрелым политиком» и посоветовал уйти в отставку самому.

Признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии ранее уже отказались многие страны, в том числе США, Великобритания, Германия, Украина. Евросоюз заявил о нелегитимности инаугурации Лукашенко.

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Комментарии (6)

alexpalspb
Если они (ЕС) признаЮт её президентом, то почему встречаются в третьих странах и неофициально? Пускай приглашает к себе с официальным визитом. А пока, Европа гораздо больше говорит, чем делает. И нашим и вашим за 3 копейки спляшем?
Olen
Теперь В. В. Путину надо встретиться с Эриком Друэ и обсудить нарушение прав бастующих во Франции, может заодно и Микрона объявить нелегитимным.
А Навальному сам Бог велел с Трампом пообщаться. Трамп ему тоже себя разрешит президентом России объявить :)))

Кстати очень интересно почитать за что Эрика Друэ задерживали в "демократичной" Франции. То что творится в Белоруссии, это просто детский сад с "били вдесятером беременную ни одного синяка"
Печенеги и половцы
Светлана Президент Беларуси!!!❤️ Лукашенко не легитимен, глуп и мозаичен.
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