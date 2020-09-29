На Сахалине учительница пришла к второклассникам на урок с топором

Прокуратура и министерство образования на Сахалине разбираются в педагогических приёмах учительницы начальных классов, которая пришла на урок к второклассникам с топором. Инцидент произошел накануне в школе города Оха.



Накануне в СМИ появилось обращение матери одного учеников второго класса. Женщина рассказала, что её сын боится ходить в школу из-за учительницы, которая достала из пакета топор после того, как её сын ошибся в ударении при чтении.



В пресс-службе министерства образования Сахалинской области 29 сентября «Интерфаксу» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. «Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился», - сказали в пресс-службе.

