Больше 2,5 тысячи компаний названо номинантами премии «Фонтанки». Молодые и дерзкие прокладывают путь к победе, распихивая локтями заслуженных грандов

Петербуржцы активно участвуют в выдвижении претендентов на получение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», беря одну высоту за другой. Не успела редакция рассказать о преодолении отметки в тысячу названных претендентов, как число участников превысило 2,5 тысячи.

Но назвать компанию-номинанта — это ещё не всё. Чем больше голосов будет подано за участника на этапе номинирования, тем больше шансов попасть в число ТОП-10 и, соответственно, в финальную часть голосования.

К понедельнику, 28 сентября, спустя всего две недели после старта, петербуржцы уже назвали 2,5 тысячи компаний, подарив им право побороться за получение престижной премии «Фонтанки».



Самая напряженная борьба — в номинации «Работодатель года». Пока петербуржцы активнее всего голосуют за «Роддом на Фурштатской», сервис доставки «Достаевский» и грузовую компанию «Грузовичков». Однако далеко оторваться от конкурентов им пока не удается. В номинации «Высшее учебное заведение» переполох. Выпускники и студенты Университета кино и телевидения выводят в промежуточные лидеры свою alma mater, обгоняя не только Европейский университет, но и главный и, казалось бы, незыблемый столп отечественного образования — СПбГУ.

Горячо и в дисциплине «Сделано в Петербурге». Там на первое место стремительно вырвался городской производитель контрольно-измерительного оборудования «Термотроник», потеснив фармпроизводителя «Вертекс» и завод электрооборудования «Элком».

Напряженно идет борьба в самой, пожалуй, народной номинации «Бары и рестораны». Там кондитерская Du Nord 1984 пока что сумела привлечь наибольшее число поклонников, однако азиатские конкуренты — «ОгоХого» и «Токио Сити» — наступают на пятки и не дают расслабиться.



Чтобы попасть в число номинантов, в первом туре, который продлится до 11 октября, нужно попасть в десятку лидеров, однако набранные в самом начале гонки голоса сильно задают тон по ходу всего соревнования. Ведь тем, кто сумеет как можно быстрее набрать сильную группу поддержки, дальше будет проще отстаивать свое лидерство.

Призываем всех голосовать за свои любимые компании, чтобы помочь им одержать достойную победу и получить заслуженную премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Инструкцию, как правильно голосовать, можно найти тут.

Приглашаем всех петербуржцев активно выдвигать номинантов. В этом году премия будет разыгрываться в 11 номинациях:

• «Банк»: голосуем за тех, кто лучше других обеспечивал безопасность наших финансов, комфорт и гибкость в их управлении;

• «Служба доставки»: лучшие компании, которые помогли петербуржцам пережить коронавирусные времена, доставляя домой или в офис товары и продукты;

• «Высшее учебное заведение»: называем высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечившие учебный процесс в необычных обстоятельствах;

