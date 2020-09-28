Рекорд трафика за сутки зафиксировали на ЗСД. За год он вырос почти на 5 процентов
На Западном скоростном диаметре Петербурга зафиксировали новый рекорд транспортного потока. Он был поставлен в пятницу, 25 сентября, а в воскресенье, 27 сентября, трафик показал рекордный рост по сравнению с 2019 годом.
Как сообщили 28 сентября в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы», за сутки 25 сентября на ЗСД было совершено более 373 тысяч транзакций. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос почти на 5%. Большой прирост трафика на магистрали отметили и в выходные: более 285 тысяч транзакций за 26 сентября и 263 тысячи за 27 сентября. Рост по сравнению с прошлым сентябрем в субботу составил 15,5%, а в воскресенье — рекордные 20,5%.
В компании также отмечают традиционно большое количество «гостевых» транспондеров, то есть выданных водителям операторами других платных трасс России. За минувшие выходные на них пришлось более 47 тысяч от общего количества оплат. Напомним, 27 сентября в Петербурге отметили Всемирный день туризма.