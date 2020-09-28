Рекорд трафика за сутки зафиксировали на ЗСД. За год он вырос почти на 5 процентов

На Западном скоростном диаметре Петербурга зафиксировали новый рекорд транспортного потока. Он был поставлен в пятницу, 25 сентября, а в воскресенье, 27 сентября, трафик показал рекордный рост по сравнению с 2019 годом.



Как сообщили 28 сентября в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы», за сутки 25 сентября на ЗСД было совершено более 373 тысяч транзакций. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос почти на 5%. Большой прирост трафика на магистрали отметили и в выходные: более 285 тысяч транзакций за 26 сентября и 263 тысячи за 27 сентября. Рост по сравнению с прошлым сентябрем в субботу составил 15,5%, а в воскресенье — рекордные 20,5%.