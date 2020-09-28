FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +14
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
28.09.2020 13:31
2
Печать

Кремль: Рост количества заболевших коронавирусом — «предмет для особого внимания». Россияне должны позаботиться о себе сами

Рост количества зараженных коронавирусом в России должен стать «предметом особого внимания оперштабов и самих россиян». Об этом 28 сентября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Во-первых, во всех регионах разные ситуации и, конечно, здесь губернаторы должны, и они и действуют, исходя из ситуации. Именно поэтому они стали обладателями особых полномочий на фоне пандемии, которые они и реализуют. Действительно, растет количество инфицированных, это предмет для особого внимания. Главное — особого внимания не только штабов соответствующих, но и граждан, которые должны значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания, будь то масочный режим, перчаточный режим и так далее», — цитирует слова Пескова РИА Новости.

Он уточнил, что 29 сентября Путин обсудит ситуацию с коронавирусом с кабинетом министров.

Количество новых случаев заражения коронавирусом 28 сентября впервые за два месяца вновь перевалило за 8 тысяч человек, растет заболеваемость и в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Oleg_I
Я удивляюсь, откуда они вообще берутся. Вот в Китае, например, компартия сказала - мы победили коронавирус. И у нас 0 больных на миллиард населения. Ну и на всякий случай, у нас весь внутренний интернет на такой прослушке, что если какой шутник решит что-то ляпнуть, какой-нибудь документ опубликует или разговор приватный, то мы понизим его социальный рейтинг на 3 метра ниже уровня земли. И тишина, и все спокойно в Китае. Вот это я понимаю. Наше будущее.
hal9000
На самом деле рост заболеваний прямо пропорционален количеству компаний которые выплачивают своим сотрудникам находящимся на карантине зарплаты..в тех компании которые не выплачивают "заболевшим" сотрудникам зарплаты сотрудники абсолютно здоровы даже орви их не берет..))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний