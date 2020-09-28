Кремль: Рост количества заболевших коронавирусом — «предмет для особого внимания». Россияне должны позаботиться о себе сами
Рост количества зараженных коронавирусом в России должен стать «предметом особого внимания оперштабов и самих россиян». Об этом 28 сентября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Во-первых, во всех регионах разные ситуации и, конечно, здесь губернаторы должны, и они и действуют, исходя из ситуации. Именно поэтому они стали обладателями особых полномочий на фоне пандемии, которые они и реализуют. Действительно, растет количество инфицированных, это предмет для особого внимания. Главное — особого внимания не только штабов соответствующих, но и граждан, которые должны значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания, будь то масочный режим, перчаточный режим и так далее», — цитирует слова Пескова РИА Новости.
Он уточнил, что 29 сентября Путин обсудит ситуацию с коронавирусом с кабинетом министров.
Количество новых случаев заражения коронавирусом 28 сентября впервые за два месяца вновь перевалило за 8 тысяч человек, растет заболеваемость и в Петербурге.