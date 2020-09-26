Суточный прирост коронавирусных смертей в Москве обновил максимум последних двух месяцев
Суточный прирост смертей от коронавирусной инфекции в Москве возвращается к июльским показателям. 26 сентября в статистику добавили 18 новых умерших, сообщает оперштаб.
Таким образом, по официальной информации, за весь период пандемии в Москве скончались 5 164 человека. Общее число умерших по всей России достигло 20 233. Суточные данные в столице последние полтора месяца колебались в среднем от 10 до 14 летальных исходов, на этой неделе показатель пошёл в рост. Больше 17 умерших за день, о которых сообщалось накануне, не было с 21 июля.
Темпы набирает также заболеваемость коронавирусом. Последние два дня в стране выявляют больше 7 тысяч заражённых.