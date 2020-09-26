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26.09.2020 23:26
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Суточный прирост коронавирусных смертей в Москве обновил максимум последних двух месяцев

Суточный прирост смертей от коронавирусной инфекции в Москве возвращается к июльским показателям. 26 сентября в статистику добавили 18 новых умерших, сообщает оперштаб.

Таким образом, по официальной информации, за весь период пандемии в Москве скончались 5 164 человека. Общее число умерших по всей России достигло 20 233. Суточные данные в столице последние полтора месяца колебались в среднем от 10 до 14 летальных исходов, на этой неделе показатель пошёл в рост. Больше 17 умерших за день, о которых сообщалось накануне, не было с 21 июля.

Темпы набирает также заболеваемость коронавирусом. Последние два дня в стране выявляют больше 7 тысяч заражённых.

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Комментарии (2)

pregatus
Да-да, шапку верните. А ещё лучше данные Росстата там писать совокупные, по превышению среднегодовой смертности, чтобы ковидиотов поменьше становилось.
J.Yagn
Фонтанка, верните в шапку приложения статистику по коронавирусу.
Нужно же знать когда пора бежать по врачам, в парикмахерскую и запасаться одеждой до весны)
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