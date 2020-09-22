«Саш, ты будешь жить». Художник и психолог в одном лице после поножовщины на Витебском стал фигурантом сразу двух дел

Пока петербуржец после попадания пуль из табельного оружия на Витебском лежит в больнице, Следственный комитет возбудил в его отношении уголовные дела по статьям о покушении на убийство и применении неопасного насилия в отношении полицейского. При задержании он говорил о пытках и желании жить.

Как сообщает Следком 22 сентября, 33-летнему Александру предъявлено обвинение, но меру пресечения пока не определили — после ранения ноги из табельного оружия он лежит в больнице, у его палаты выставлен спецпост.

Прежде чем попытаться напасть на сотрудников, обвиняемый пил с соседом. Полицию вызвали после того, как он трижды воткнул нож в живот 32-летнего петербуржца. Последнего увезли в больницу в тяжелом состоянии. «Фонтанка» публиковала момент «штурма» квартиры и процесс стрельбы, из-за дверей сотрудников обзывали сатанистами. 22 сентября появилась и вторая часть видео. Когда уже раненный Александр, стоя в дверном проеме, все еще держал в руках нож, он перешел на личные беды. Уверял, что к нему приходили ночью и пытали, говорил, что не хочет, чтобы его насиловали и изъявлял желание жить. «Саша, ты будешь жить», — пообещал один из сотрудников, а другой спросил, будет ли он писать заявление и не дать ли ему бланк. Пока Саша задумался, предлагающий замахнулся дубинкой, ударил по руке с ножом и Александра повалили на пол.