Несколько выстрелов в открытую дверь произвел сотрудник полиции в процессе задержания вооруженного ножом жителя Петербурга на Витебском проспекте. Правоохранителей тот упорно называл сектантами.

Кадры задержания выпившего петербуржца, который сперва ранил соседа по лестничной клетке, а потом кидался на полицейских с тем же ножом, оказались в распоряжении «Фонтанки» 20 сентября. Сотрудник предупредил человека за дверью, что будет стрелять, но мужчина не угомонился. Главной опасностью оставался нож, бросить который настойчиво требовал полицейский. Из квартиры обзывались, называя сотрудника сектантом, громогласные заявления о сотруднике полиции и уголовном розыске не помогли. «Осторожно», - просили его коллеги. «Я ему в ногу попал», - отвечал полицейский. Из табельного оружия раздались минимум четыре выстрела.

Мужчине вызвали скорую, ему действительно попали в ногу. Ранены голень и стопа. По информации «Фонтанки», задержанному 34 года, он в состоянии острого психоза, а стрельба угрожающих жизни травм не нанесла.



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Полиция, а первым прибыл экипаж ГИБДД, отреагировала на вызов о ножевом ранении. Задержанный ранил соседа, с которым до этого выпивал в одной компании.