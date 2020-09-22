Путин предложил ООН создать «зелёные коридоры» для обхода санкций в эпоху пандемии

«Хотел бы привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых «зелёных коридоров», свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», — сказал о сути инициативы Путин.

Для обсуждения инициатив и нестандартных решений выхода из экономических проблем, спровоцированных пандемией COVID-19, Путин призвал к «интеграции интеграций» на уровне государств «большой двадцатки».

«Восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго. Причём далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры. Потребуются новые, нестандартные решения.... Выработать их мы можем только вместе, и это важнейшая задача как для ООН, так и для государств «двадцатки», — сказал российский лидер и презентовал идею нового евразийского партнёрства: — Именно эта идея качественного интеграционного роста, «интеграции интеграций», заложена в российскую инициативу по формированию Большого Евразийского партнёрства с участием всех без исключения стран Азии и Европы. Она сугубо прагматична и сейчас становится ещё более актуальной».