«Задачи, стоящие перед нами сегодня, не уступают по своей масштабности задачам 1945 года. Эта пандемия привела к кризису, который не похож ни на один из кризисов, которые мы когда-либо видели раньше»,— цитирует Гутерриша «Коммерсант».

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сравнил пандемию коронавируса с вызовами и последствиями Второй мировой войны. Заявление экс-премьер Португалии сделал, выступая 22 сентября на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Генсек ООН упрекнул страны, которые заключают теневые сделки по поставкам вакцин только для своего населения, назвав такие действия «вакцинным национализмом». Антониу Гуттериш напомнил, что создатели ООН ранее уже пережили многие глобальные кризисы, в том числе глобальную депрессию, геноцид и мировую войну. «Они знали цену раздорам и осознавали важность единства. И они выработали дальновидный ответ, который запечатлен в нашем основополагающем Уставе»,— добавил он.

Гутерриш призвал не допустить раскола мира из-за конфликта США и Китая, т.к. технологический и экономический раскол рискует привести к военным конфликтам. Генсек ООН призвал за 100 дней сделать все, чтобы прекратить огонь во всех конфликтах в мире.



В свою очередь президент США Дональд Трамп в своём выступлении обрушился с критикой на Китай.

