«Не имеем возможности организовать участие команды в ближайших матчах». Хоккейный клуб «Локомотив» в полном составе ушел на карантин по COVID-19

Второй за день клуб Континентальной хоккейной лиги заявил о том, что не сможет в ближайшее время продолжить участие в турнире, — ХК «Локомотив» в полном составе ушел на карантин по COVID-19. Ранее это сделало рижское «Динамо».

«Результаты последних тестов, взятых 21 сентября 2020 года, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях ХК «Локомотив» не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах чемпионата КХЛ, поскольку первостепенной задачей для нас является обеспечение здоровья игроков и тренеров, включая команды соперников, а также болельщиков, судей и всех, кто задействован при проведении официальных игр», — говорится в официальном заявлении руководства клуба на сайте «Локомотива».