«Не имеем возможности организовать участие команды в ближайших матчах». Хоккейный клуб «Локомотив» в полном составе ушел на карантин по COVID-19
Второй за день клуб Континентальной хоккейной лиги заявил о том, что не сможет в ближайшее время продолжить участие в турнире, — ХК «Локомотив» в полном составе ушел на карантин по COVID-19. Ранее это сделало рижское «Динамо».
«Результаты последних тестов, взятых 21 сентября 2020 года, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях ХК «Локомотив» не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах чемпионата КХЛ, поскольку первостепенной задачей для нас является обеспечение здоровья игроков и тренеров, включая команды соперников, а также болельщиков, судей и всех, кто задействован при проведении официальных игр», — говорится в официальном заявлении руководства клуба на сайте «Локомотива».
«Замена основного состава на игроков молодёжной команды «Локо» также не представляется возможной, так как постановление Роспотребнадзора не позволяет клубу выставить смешанный состав, а использование в рамках чемпионата КХЛ исключительно молодёжного состава неизбежно приведёт к высокому травматизму», — добавляется в сообщении.
«Наш клуб с пониманием относится к проблемам Лиги относительно вынужденных изменений календаря соревнований, но вынуждены свои главные усилия направить на сохранение здоровья игроков и тренеров «Локомотива». Мы готовы возобновить участие в чемпионате, как только это будет реально возможно», — добавлено в заявлении.
Тем не менее КХЛ уже засчитала техническое поражение ярославцам за неявку на сегодняшнюю игру с китайским «Куньлунем».