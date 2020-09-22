В Петербурге массово срываются конкурсы по организации детского питания

Так, во Фрунзенском районе было сорвано 5 закупок на сумму 512,4 млн рублей, в школах и садах Калининского района — 9 лотов на 682,4 млн рублей и 8 на 643 млн рублей. В общей сложности КГЗ отменил конкурсы на 1,8 млрд рублей. Однако участники рынка не исключают, что со временем несостоявшихся закупок может стать еще больше.

Комитет по госзаказу массово отменяет конкурсы на оказание услуг по организации питания в петербургских школах. Судя по сайту госзакупок, на 22 сентября отменено 22 конкурса на 1,8 млрд рублей во Фрунзенском и Калининском районах города.

Как удалось узнать «Фонтанке», некоторые конкурсы не состоялись из-за проблем с конкурсной документацией. По словам одного из участников рынка, заказчик — непосредственно учебное заведение, нашел неточности в расчетах. Теперь районам нужно будет пересмотреть конкурсную документацию и провести конкурсы заново. Есть вероятность, что следующие лоты районы опубликуют самостоятельно, без участия КГЗ, говорит знакомый с ситуацией организатор питания.

В начале сентября петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило нарушение закона в конкурсе на организацию питания в школах Московского района. Определение поставщика было приостановлено. Сейчас, судя по сайту госзакупок, идет подача заявок. Буквально через неделю после этого из-за плохой организации питания началась проверка в школах Пушкинского района. В связи с поступившей информацией о нарушении закона интерес проявила прокуратура.

Как ранее писала «Фонтанка», в этом году на рынке социального питания Петербурга объемом 21 млрд рублей изменилась схема распределения подрядов. Проведение конкурсов и выбор победителя легли на плечи КГЗ. Закупки были организованы с большой задержкой, школьники могли остаться без еды. Однако ситуация все же решилась — учреждения заключили временные договоры с организаторами питания до конца октября.