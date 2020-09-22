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22.09.2020 13:09
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Суд отменил штрафы за «вульва-балет» у Мариинки и акцию в поддержку сестёр Хачатурян

Петербургская активистка Дарья Апахончич успешно обжаловала в городском суде штрафы, назначенные за участие в двух акциях. Первой инстанции предстоит заново изучить материалы.

Как сообщила юрист «Апологии протеста» Варвара Михайлова, представлявшая интересы Апахончич, 22 сентября в горсуде рассмотрели жалобу на постановления Октябрьского райсуда, который в августе назначил активистке по 10 тысяч штрафа за две акции.

«Суд отменил решения районного суда. На это повлияло много факторов: полицейских на месте событий не было, а сами дела состоит всего лишь из публикации в СМИ, на которой даже непонятно, что на фотографии изображена Дарья», — рассказывает юрист, отмечая, что состава правонарушения по части 5 статьи 20.2 КоАП в действиях активистки не было.

Апахончич вменяли костюмированные танцы с картонными вульвами в поддержку художницы Юлии Цветковой у главной сцены Мариинского театра и перформанс «Дорожка к океану крови» в поддержку сестёр Хачатурян. Обе акции прошли в июле, активистку задержали в начале августа. После этого в петербургском отделении Красного Креста, где Апахончич до весны работала по гражданско-правовому договору, заявили, что тщательно обдумают вопрос о перезаключении соглашения.

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Комментарии (1)

Olen
Просто немного ошиблась с местом бенефиса.
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