«Эта дорожка ведёт к океану крови». Сотрудницу Красного Креста оштрафовали за вульва-балет у Мариинского и поддержку сестёр Хачатурян
Петербургскую активистку, художницу и сотрудницу Красного Креста Дарью Апахончич привлекли к ответственности в экспресс-режиме. Две июльские акции обошлись ей в 20 тысяч рублей.
Как сообщает Апахончич в Facebook 5 августа, итогом её задержания и затяжной поездки в отдел накануне стал суд и штраф. В Октябрьском райсуде её признали дважды виновной в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия и по каждому эпизоду назначили штраф в 10 тысяч рублей — минимальный по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ.
На заседании изучали «Вульва-балет», который 17 июля устроили у Мариинского дворца. Танцами с картонными вульвами выражали поддержку художнице и ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой, которая попала под обвинение в распространении порнографии из-за рисунков женского тела в паблике «Монологи вагины».
У Мариинского театра активистки исполнили «вульва-балет» в поддержку Юлии Цветковой pic.twitter.com/fq48bUVmEP— Dave Frenkel (@merr1k) July 17, 2020
Кроме того, суд ознакомился с уличным перформансом в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. «Помощница судьи показала видео и зачитала текст перформанса «Эта дорожка ведёт к океану крови». Читала она очень хорошо, потом все замолчали, мне очень понравилось, это я бы тоже добавила к своему портфолио», — оценила Апахончич материалы полиции.
Активистку задержали 4 августа по дороге от дома на работу. По её словам, четверо сотрудников занесли её в автозак силком, ограничившись лаконичным «на вас есть материал».