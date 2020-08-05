Петербургскую активистку, художницу и сотрудницу Красного Креста Дарью Апахончич привлекли к ответственности в экспресс-режиме. Две июльские акции обошлись ей в 20 тысяч рублей.



Как сообщает Апахончич в Facebook 5 августа, итогом её задержания и затяжной поездки в отдел накануне стал суд и штраф. В Октябрьском райсуде её признали дважды виновной в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия и по каждому эпизоду назначили штраф в 10 тысяч рублей — минимальный по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ.

