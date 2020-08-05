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05.08.2020 14:05
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«Эта дорожка ведёт к океану крови». Сотрудницу Красного Креста оштрафовали за вульва-балет у Мариинского и поддержку сестёр Хачатурян

Петербургскую активистку, художницу и сотрудницу Красного Креста Дарью Апахончич привлекли к ответственности в экспресс-режиме. Две июльские акции обошлись ей в 20 тысяч рублей.

Как сообщает Апахончич в Facebook 5 августа, итогом её задержания и затяжной поездки в отдел накануне стал суд и штраф. В Октябрьском райсуде её признали дважды виновной в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия и по каждому эпизоду назначили штраф в 10 тысяч рублей — минимальный по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ.

На заседании изучали «Вульва-балет», который 17 июля устроили у Мариинского дворца. Танцами с картонными вульвами выражали поддержку художнице и ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой, которая попала под обвинение в распространении порнографии из-за рисунков женского тела в паблике «Монологи вагины».

Кроме того, суд ознакомился с уличным перформансом в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. «Помощница судьи показала видео и зачитала текст перформанса «Эта дорожка ведёт к океану крови». Читала она очень хорошо, потом все замолчали, мне очень понравилось, это я бы тоже добавила к своему портфолио», — оценила Апахончич материалы полиции.

Активистку задержали 4 августа по дороге от дома на работу. По её словам, четверо сотрудников занесли её в автозак силком, ограничившись лаконичным «на вас есть материал».

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Комментарии (11)

Brit
В Китае во времена культурной революции к деятелям искусства приходил местный Швондер и с помощью винтовки объяснял каким должно быть правильное искусство.
Сейчас наступили более гуманные времена и швондеры просто штрафуют.
krasnonosov
Теперь любого, вышедшего из дома можно хватать, волочить и приговаривать к штрафу/сроку. И наивен тот, кто думает, что его это не коснется.
R&R
Каждый выбирает свой путь к успеху, радует, что есть такие люди, огорчает лишь выбранные методы достижения цели и топорная реакция органов власти.
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