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22.09.2020 17:28
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Дороги под Петербургом будут сами взвешивать фуры

Первые три автоматических пункта весогабаритного контроля большегрузного транспорта заработают к концу года на региональных трассах Ленобласти. Это дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково (дублёр «Скандинавии») и Осиновая Роща — Магистральная.

Как сообщает 22 сентября пресс-служба дорожного комитета области, весовой пост самостоятельно определяет наличие перегруза, а затем передает данные по владельцу транспорта для составления протокола об административном правонарушении. Система весогабаритного контроля создается для того, чтобы тяжёлые машины, едущие из карьеров и к месту строек, не разрушали дороги. Штраф за перевес может достигать 400 тысяч рублей.

На следующем этапе ещё четыре комплекса планируется организовать на Дороге жизни, Токсовском шоссе, на трассах Зеленогорск — Приморск — Выборг и Голубые озера — Поляны в Выборгском районе. Контракты на установку «умных» весов заключает ГКУ «Ленавтодор» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

Грузовикам выше определённой массы запрещён проезд по региональным дорогам Ленобласти с 5 апреля по 4 мая в связи с просушкой. Нарушители порой пытаются избавиться от груза прямо на посту или сбегают.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

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Комментарии (4)

teodor
А ямы они не будут сами ремонтировать, до этого технологии не дошли?
Zloi_prohozhiy
давно пора, по Скандинавии и Выборгскому тьма песко- и щебёнковозов катается, и сомневаюсь, что в большинстве из них хотя бы пары тонн перевеса нет.
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