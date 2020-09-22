Первые три автоматических пункта весогабаритного контроля большегрузного транспорта заработают к концу года на региональных трассах Ленобласти. Это дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково (дублёр «Скандинавии») и Осиновая Роща — Магистральная.
Как сообщает 22 сентября пресс-служба дорожного комитета области, весовой пост самостоятельно определяет наличие перегруза, а затем передает данные по владельцу транспорта для составления протокола об административном правонарушении. Система весогабаритного контроля создается для того, чтобы тяжёлые машины, едущие из карьеров и к месту строек, не разрушали дороги. Штраф за перевес может достигать 400 тысяч рублей.
На следующем этапе ещё четыре комплекса планируется организовать на Дороге жизни, Токсовском шоссе, на трассах Зеленогорск — Приморск — Выборг и Голубые озера — Поляны в Выборгском районе. Контракты на установку «умных» весов заключает ГКУ «Ленавтодор» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Грузовикам выше определённой массы запрещён проезд по региональным дорогам Ленобласти с 5 апреля по 4 мая в связи с просушкой. Нарушители порой пытаются избавиться от груза прямо на посту или сбегают.