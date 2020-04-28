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28.04.2020 21:40
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Сбежать от шипов: перегруженный самосвал скрылся с поста весового контроля в Ленобласти, бросив документы

На постах весового контроля в Ленинградской области разворачиваются битвы. Чтобы грузовики не могли скрыться, их колёса стопорят блокираторами, внутри которых установлены острые шипы. При попытке уехать шип режет резину. Но некоторым сбежать всё-таки удаётся.

Дорожный комитет Ленобласти

Как рассказали «Фонтанке» 28 апреля в пресс-службе областного дорожного комитета, около Ропши водитель КАМАЗа, остановленного для взвешивания, внезапно дал по газам и умчался, оставив инспекторам все документы на машину. Через несколько минут на место прибыл чёрный «Ленд Крузер» с мужчиной, который представился хозяином автомобиля и устроил скандал, обвинив инспекторов в неправомерности остановки. Вернуть документы у него не получилось, и он уехал.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Грузовикам выше определённой массы запрещён проезд по региональным дорогам Ленобласти с 5 апреля по 4 мая в связи с просушкой. Штраф за перегруз составляет до 400 тысяч рублей на юрлицо. Дорожники предлагают жителям Ленобласти принять участие в выборе мест для автоматических постов, где весы работают без участия человека и позволяют определять весогабаритные параметры машин в движении. Для этого нужно присылать в Instagram КДХ (@dorogi_lo) фотографии большегрузов с номерами на дорогах.

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Комментарии (1)

PROM
Водитель в данной ситуации всё правильно сделал, а документы можно восстановить. Штраф за невыполнение требования сотрудника полиции оплатит через госуслуги.
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