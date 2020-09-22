Участница Roland Garros снялась с турнира из-за заражения коронавирусом

Участница квалификации Открытого чемпионата Франции снялась с турнира из-за заражения коронавирусом, сообщает официальный Twitter турнира. Имя спортсменки не называется.
La direction du tournoi de Roland-Garros informe qu’une joueuse des qualifications a été testée positive au Covid-19.— Roland-Garros (@rolandgarros) September 21, 2020
Conformément au protocole sanitaire du tournoi, cette joueuse a été écartée du tableau des qualifications dames qui débute demain. pic.twitter.com/tDRlg3Nvss
Организаторы отмечают, что теннисистка останется на самоизоляции на семь дней.
Ранее четыре положительных теста на коронавирус были зафиксированы у участников мужского турнира. В число зараженных вошли представитель Узбекистана Денис Истомин, испанец Бернабе Сапата-Миральес, серб Педжа Крштин и американец Эрнесто Эскобедо.