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22.09.2020 00:36
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Участница Roland Garros снялась с турнира из-за заражения коронавирусом

Участница квалификации Открытого чемпионата Франции снялась с турнира из-за заражения коронавирусом, сообщает официальный Twitter турнира. Имя спортсменки не называется.

Организаторы отмечают, что теннисистка останется на самоизоляции на семь дней.

Ранее четыре положительных теста на коронавирус были зафиксированы у участников мужского турнира. В число зараженных вошли представитель Узбекистана Денис Истомин, испанец Бернабе Сапата-Миральес, серб Педжа Крштин и американец Эрнесто Эскобедо.

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