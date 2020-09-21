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21.09.2020 18:27
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Как на пике турсезона. Конюшенную у ДЛТ перекрыла дама на BMW, супруг пообещал дозвониться до неё

Потихоньку возвращаемся к докронавирусным проблемам. На Большой Конюшенной улице в центре Петербурга парковка вторым рядом в очередной раз перекрыла движение транспорта.

Фотографию BMW напротив пышечной, по соседству с ДЛТ, прислал в редакцию читатель «Фонтанки» Дмитрий. По его словам, автомобиль там простоял около 40 минут.

Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий

«Фонтанка» выяснила, что автомобиль принадлежит 45-летней петербурженке, зарегистрированной в Колпино. Наш корреспондент дозвонился по её номеру телефона, и ответил мужчина. Он рассказал, что на BMW с этим номером ездит его жена, и пообещал позвонить ей и передать, чтобы она освободила проезд.

Оставляем номера БМВ видимыми для того, чтобы ГИБДД могла найти нарушителя.

Именно рядом с ДЛТ неловкие автомобилисты паркуются вторым рядом. Если легковушки ещё могут протиснуться в оставшееся пространство, то как только подъезжает автобус, движение останавливается, пока очередной любитель шопинга не вернётся к своей машине. Нередко улицу запирают дорогие машины, к примеру Rolls-Royce Ghost или Bentley, отметился даже автомобиль с дипномерами. Хотя бывают и исключения, например, не раз пробку на Большой Конюшенной собирал Ford Transit, водитель которого доставляет товар в расположенную рядом пышечную.

В последние месяцы таких случаев стало меньше: и ДЛТ был закрыт, и туристических автобусов поубавилось.

Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий

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Комментарии (10)

262126571
Чья шалавка то? Видать неприкасаемого? Нам всем все советуют звонить кой куда когда кто-то встает поперек тротуара и проезжей части. Неужели это не работает? Вот чудо то!
art.rosis
Ну это нормально.
Sibir_5e4d67bbb7aea
пуля - дура, штык молодец!...
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