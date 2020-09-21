Смольный снова подал иск к бывшему строителю «Газпром Арены». Требует больше миллиарда

Комитет по строительству подал иск к АО «Корпорация Трансстрой» на 1,1 млрд рублей. Ранее Смольный хотел получить эти деньги в рамках банкротства.

Судя по базе арбитража, иск подан 18 сентября, третьими лицами заявлены Банк ВТБ и Фонд капитального строительства и реконструкции. В комитете не стали комментировать суть претензий; по данным «Фонтанки», речь идет о сумме, которую комитет пытался взыскать в рамках дела о банкротстве, а когда банкротство было закрыто — заявил отдельным иском.

Напомним, тяжбы между комстроем и несколькими юрлицами группы «Трансстрой» длятся с 2016 года, когда Смольный расторг контракты на строительство стадиона на Крестовском острове. «Фонтанка» подробно писала о том, из чего состояли взаимные претензии. Подрядчики пытаются доказать неправомерность расторжения контрактов и взыскать с заказчика невыплаченное за работы; Смольный, в свою очередь, добился внесения предприятий в реестр недобросовестных поставщиков и пытается отсудить неустойку. В частности, к ООО «Инжиниринговая компания Трансстрой-СПб», комитет подал иск на 8,5 млрд.