Смольный снова подал иск к бывшему строителю «Газпром Арены». Требует больше миллиарда
Комитет по строительству подал иск к АО «Корпорация Трансстрой» на 1,1 млрд рублей. Ранее Смольный хотел получить эти деньги в рамках банкротства.
Судя по базе арбитража, иск подан 18 сентября, третьими лицами заявлены Банк ВТБ и Фонд капитального строительства и реконструкции. В комитете не стали комментировать суть претензий; по данным «Фонтанки», речь идет о сумме, которую комитет пытался взыскать в рамках дела о банкротстве, а когда банкротство было закрыто — заявил отдельным иском.
Напомним, тяжбы между комстроем и несколькими юрлицами группы «Трансстрой» длятся с 2016 года, когда Смольный расторг контракты на строительство стадиона на Крестовском острове. «Фонтанка» подробно писала о том, из чего состояли взаимные претензии. Подрядчики пытаются доказать неправомерность расторжения контрактов и взыскать с заказчика невыплаченное за работы; Смольный, в свою очередь, добился внесения предприятий в реестр недобросовестных поставщиков и пытается отсудить неустойку. В частности, к ООО «Инжиниринговая компания Трансстрой-СПб», комитет подал иск на 8,5 млрд.
Контракты с «Трансстроем» на строительство стадиона город перезаключил на обновленных условиях в 2013–2014 годах после того, как было совершено масштабное перепроектирование. В июле 2016-го заказчик объявил о расторжении договоров, а уже в августе в качестве нового подрядчика представили «Метрострой», который получил 100%-й аванс, несколькими траншами на 5,3 млрд рублей. Компания официально сдала стадион в эксплуатацию 29 декабря. Однако в тот же день город без конкурса заключил с ней 2-миллиардный контракт на обустройство зоны контроля доступа.