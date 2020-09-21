Онищенко объяснил, в чём опасность четырёхдневной недели

Бывший главный санитарный врач России, а теперь депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об опасностях, которые может таить в себе введение в России четырёхдневной рабочей недели.

Как передаёт 21 сентября РИА Новости, дополнительный выходной день, по словам эксперта, будет стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха.

«Это вредно, с одной точки зрения, потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — сказал Онищенко в интервью «Комсомольской правде». Во-вторых, считает он, в России нет предпосылок к тому, чтобы в выходные граждане выходили из дома на семейный отдых, поэтому многие будут просто «лежать на диване».