Онищенко объяснил, в чём опасность четырёхдневной недели

Бывший главный санитарный врач России, а теперь депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об опасностях, которые может таить в себе введение в России четырёхдневной рабочей недели.
Как передаёт 21 сентября РИА Новости, дополнительный выходной день, по словам эксперта, будет стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха.
«Это вредно, с одной точки зрения, потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — сказал Онищенко в интервью «Комсомольской правде». Во-вторых, считает он, в России нет предпосылок к тому, чтобы в выходные граждане выходили из дома на семейный отдых, поэтому многие будут просто «лежать на диване».
Более того, переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации, отметил Онищенко.
В 2019 году Microsoft в Японии перевёл на четырёхдневную неделю 2300 своих сотрудников, в итоге продуктивность выросла на 40%. В Финляндии на подобный эксперимент решились как минимум две крупные компании. В России год назад тоже поговаривали о такой возможности, в том числе высказывался премьер-министр Дмитрий Медведев. «Фонтанка» тогда пообщалась с представителями петербургской промышленности и выяснила, что они не в восторге.