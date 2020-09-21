FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
21.09.2020 10:20
5
Печать

Онищенко объяснил, в чём опасность четырёхдневной недели

Бывший главный санитарный врач России, а теперь депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об опасностях, которые может таить в себе введение в России четырёхдневной рабочей недели.

Как передаёт 21 сентября РИА Новости, дополнительный выходной день, по словам эксперта, будет стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха.

«Это вредно, с одной точки зрения, потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — сказал Онищенко в интервью «Комсомольской правде». Во-вторых, считает он, в России нет предпосылок к тому, чтобы в выходные граждане выходили из дома на семейный отдых, поэтому многие будут просто «лежать на диване».

Более того, переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации, отметил Онищенко.

В 2019 году Microsoft в Японии перевёл на четырёхдневную неделю 2300 своих сотрудников, в итоге продуктивность выросла на 40%. В Финляндии на подобный эксперимент решились как минимум две крупные компании. В России год назад тоже поговаривали о такой возможности, в том числе высказывался премьер-министр Дмитрий Медведев. «Фонтанка» тогда пообщалась с представителями петербургской промышленности и выяснила, что они не в восторге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Kot Kulawy
Если пан Онищенко всю неделю только и мечтает, как бы набухаться в выходные, это его проблемы и не стоит проецировать их на весь народ. Не, вот реально замечаю, пить меньше стали и в магазинах дешевую водяру редко берут, в очереди на кассе встречаются больше с недешевыми напитками или с пивом в жару, а с дешевой водкой - крайне редко. Есть, конечно, конченые алкаши, но те жрут паленку, а выходные у них и так никогда не заканчиваются.
житель города П.
Всех полил - и страну, и народ..
Samal_
онищенко уверен что российский народ алкашота и ленивое быдло, судя по его высказываниям
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний