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04.03.2020 21:55
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В Финляндии тестируют четырёхдневную рабочую неделю

Несколько финских компаний объявили о переходе на укороченную рабочую неделю, хотя на государственном уровне никаких изменений не принято.

Как пишет 4 марта Yle, о введении четырёхдневной рабочей недели одним из первых сообщило рекламное агентство Work, пока в рамках эксперимента. В течение двух месяце его сотрудники будут получать ту же зарплату, тратя на работу меньше времени.

Пиар-агентство Vapa пошло по другому пути – оно сократило рабочий день до шести часов, не урезая при этом финансовое поощрение.

В компаниях верят, что их сотрудники будут не менее продуктивны, чем при стандартной 40-часовой рабочей неделе.

Нынешний премьер-министр Финляндии Санна Марин, еще до того, как возглавить правительство, высказывала идею введения четырёхдневной рабочей недели, однако её предложение было подвергнуто серьёзной критике.

Впрочем, Финляндия – не первая страна, где задумались над эффективностью труда и рабочим временем. Так, компания Microsoft в Японии провела эксперимент, переведя осенью 2019 года на четырёхдневную неделю 2300 своих сотрудников. Как заявили в корпорации, продуктивность выросла на 40%. В Новой Зеландии на такое изменение решилась инвестиционная компания - исследование показало, что стресс её сотрудники стали испытывать на 7% реже.

Ранее сообщалось, что эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю могут провести и в России.

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Комментарии (1)

DmitrySpb79
В Голландии давно так, многие договариваются с начальством и работают 4 дня в неделю.

Во Франции рабочий день 7 часов, тоже неплохой вариант.
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