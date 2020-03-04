В Финляндии тестируют четырёхдневную рабочую неделю

Несколько финских компаний объявили о переходе на укороченную рабочую неделю, хотя на государственном уровне никаких изменений не принято.
Как пишет 4 марта Yle, о введении четырёхдневной рабочей недели одним из первых сообщило рекламное агентство Work, пока в рамках эксперимента. В течение двух месяце его сотрудники будут получать ту же зарплату, тратя на работу меньше времени.
Пиар-агентство Vapa пошло по другому пути – оно сократило рабочий день до шести часов, не урезая при этом финансовое поощрение.
В компаниях верят, что их сотрудники будут не менее продуктивны, чем при стандартной 40-часовой рабочей неделе.
Нынешний премьер-министр Финляндии Санна Марин, еще до того, как возглавить правительство, высказывала идею введения четырёхдневной рабочей недели, однако её предложение было подвергнуто серьёзной критике.
Впрочем, Финляндия – не первая страна, где задумались над эффективностью труда и рабочим временем. Так, компания Microsoft в Японии провела эксперимент, переведя осенью 2019 года на четырёхдневную неделю 2300 своих сотрудников. Как заявили в корпорации, продуктивность выросла на 40%. В Новой Зеландии на такое изменение решилась инвестиционная компания - исследование показало, что стресс её сотрудники стали испытывать на 7% реже.
Ранее сообщалось, что эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю могут провести и в России.