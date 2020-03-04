В Финляндии тестируют четырёхдневную рабочую неделю

Несколько финских компаний объявили о переходе на укороченную рабочую неделю, хотя на государственном уровне никаких изменений не принято.

Как пишет 4 марта Yle, о введении четырёхдневной рабочей недели одним из первых сообщило рекламное агентство Work, пока в рамках эксперимента. В течение двух месяце его сотрудники будут получать ту же зарплату, тратя на работу меньше времени.

Пиар-агентство Vapa пошло по другому пути – оно сократило рабочий день до шести часов, не урезая при этом финансовое поощрение.