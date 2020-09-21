В квартире петербургского юриста, увлекающегося средневековыми боями, воры вскрыли сейф. В нем хранился почти миллион
Вернувшийся после десятидневного отсутствия 33-летний петербуржец обнаружил вскрытой свою квартиру на Васильевском острове. Из металлического ящика пропали все накопления.
Как стало известно «Фонтанке» 21 сентября, мужчина, который занимается коммерческим правом и, судя по соцсетям, увлечен искусством средневековых боев, отсутствовал в своей квартире на 5-й линии Васильевского острова с 10 сентября. В воскресенье он обнаружил, что квартира на втором этаже пятиэтажного дома открыта. Воры, пробравшись в помещение, взломали сейф, из которого, по словам заявителя, пропали 900 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (статья 158 УК РФ).