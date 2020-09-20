Мать забытой на Бутлерова девочки попала под уголовное дело. Она оставила ребенка в опасности

В отношении матери годовалой девочки, которую во дворах Калининского района случайно нашел местный житель ранним утром 20 декабря, возбуждено уголовное дело. Ребенок остается в больнице.



Как сообщает «МВД Медиа», дело возбуждено по статье об оставлении в опасности. Женщину отпустили из отдела с подпиской о невыезде, а ее годовалая дочь пока остается в больнице.



Девочку в коляске под утро 20 сентября нашел житель улицы Бутлерова, он тут же сообщил о ребенке в полицию. Позже днем мама младенца сама пришла в отдел и рассказала, что вместе с дочерью была в гостях, где выпивала. После ссоры с подругой она ушла, но где-то по пути до дома оставила коляску на улице. По ее словам, она ничего не помнит.

