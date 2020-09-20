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20.09.2020 13:29
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Мать оставленного на Бутлерова младенца пришла в полицию. Она напилась и не помнит, как потеряла дочь

О забытой ночью в одном из дворов Калининского района девочке днем 20 сентября спохватилась ее мать. Женщина выпивала с подругой, а после ссоры ничего не помнит.

По данным «Фонтанки», мать сама пришла в отдел полиции Калининского района. Она объяснила, что накануне вечером была в гостях неподалеку от места обнаружения ребенка. Подруга ей наливала и вечер шел своим чередом, но вскоре женщины поругались. Мать с младенцем в коляске вышла на улицу около полуночи, что было дальше — она не помнит.

Ребенка нашел прохожий около двух часов ночи во дворе на улице Бутлерова. Девочку передали врачам, а материалы на маму — в Следственный комитет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Pilat
Бедный ребенок...какой у него будет детство....
Я вот что то не помню таких случаев во времена СССР.
Tank Tankistovih
Пипец! Слов нет
michailPotapov
Обитатели окрестных Хрущевок
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