Мать оставленного на Бутлерова младенца пришла в полицию. Она напилась и не помнит, как потеряла дочь

О забытой ночью в одном из дворов Калининского района девочке днем 20 сентября спохватилась ее мать. Женщина выпивала с подругой, а после ссоры ничего не помнит.



По данным «Фонтанки», мать сама пришла в отдел полиции Калининского района. Она объяснила, что накануне вечером была в гостях неподалеку от места обнаружения ребенка. Подруга ей наливала и вечер шел своим чередом, но вскоре женщины поругались. Мать с младенцем в коляске вышла на улицу около полуночи, что было дальше — она не помнит.



Ребенка нашел прохожий около двух часов ночи во дворе на улице Бутлерова. Девочку передали врачам, а материалы на маму — в Следственный комитет.

