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20.09.2020 10:07
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На Бутлерова ночью нашли младенца в коляске. Никакой информации о его родителях пока нет

Младенца, на вид возрастом около полутора лет, нашёл житель Калининского района Петербурга ночью 20 сентября. Пока полиция прочёсывает район, ребёнка передали врачам.

По данным «Фонтанки», коляску и ребёнка в ней нашёл местный житель около двух часов ночи возле 11-го дома по улице Бутлерова. Никаких вещей, которые могли бы указать на родителей, адрес или хотя бы имя ребёнка, в коляске найти не удалось. Ребёнка передали в детскую больницу имени Филатова. В настоящее время сотрудники полиции обходят весь микрорайон в попытке найти родителей малыша.

Тех, кто что-то знает про ребенка, просят звонить по телефону 533-03-02.

© Фонтанка.Ру

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