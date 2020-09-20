Пожар в автосервисе на Петроградской локализован. Тушили по повышенному номеру сложности

Из-за угрозы распространения огня пожару на улице Профессора Попова в Петербурге присвоили повышенный номер сложности 1-Бис. Спасатели справились с пламенем и локализовали возгорание.



Как сообщает ГУ МЧС региона, огонь в автосервисе на улице Профессора Попова, дом 38, был локализован после двух часов дня 20 сентября. Вскоре после приезда спасателей стало ясно, что есть угроза распространения пламени и на место вызвали дополнительные расчеты. Всего работали 6 единиц техники и 24 человека.



Горело двухэтажное кирпичное здание на площади 60 квадратных метров. Там на территории ОАО «Аккумуляторная компания Ригель» расположен автосервис. Информация о пострадавших не поступала.

