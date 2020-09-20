На Петроградской горит автосервис. Огонь вырывается из окон

Пожарные работают на территории ОАО «Аккумуляторная компания Ригель» в Петроградском районе Петербурга днем 20 сентября. Огонь занял площадь в 60 квадратных метров.



О возгорании на улице профессора Попова, дом 38, сообщает ГУ МЧС. Пожар начался в 13.38, горит двухэтажное здание автосервиса размером 70 на 20 метров. Пламя вырывается из окон, площадь возгорания оценена как 60 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.



Территорию «Ригеля» занимают множество различных арендаторов. Среди них, например, компания, которая производит огнетушители и прочее противопожарное оборудование.

