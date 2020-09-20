Сбежавший от суда петербуржец умер в больнице с проломленной головой. Медики забрали его из конвойного автомобиля

По неустановленной пока причине задержанный житель Петербурга сломал череп в конвойном автомобиле. Его не приняли в изоляторе без справки от психиатра.



Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, задержанный умер в больнице накануне около семи утра. У него был перелом основания черепа, медики забрали его из автозака.



Известно, что Смольнинский районный суд рассматривает уголовное дело о незаконном хранении оружия, подсудимым по которому проходит погибший. С июня этого года он перестал появляться на заседаниях и в конце августа был объявлен в розыск. Мужчина ведет асоциальный образ жизни, в основном живет на улице. 17 сентября его нашли и задержали на Кирилловской улице, на тот момент никаких травм на нем не было, на здоровье он не жаловался. После задержания суд определил ему место в СИЗО, и конвой вечером 18 числа повез его в Горелово. При поступлении он заявил, что у него клаустрофобия, врач-психиатр отправил его на дополнительное обследование и в три часа ночи обвиняемого повезли обратно в город. В пять утра кузов открыли, мужчина был без сознания, предварительно его тошнило.

