Петербург продолжает удерживать первое место в стране по приросту смертей от COVID-19

В Петербурге за последние сутки подтвердилась смерть еще 15 человек от коронавируса. Об этом 20 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Северная столица продолжает удерживать первое место по приросту смертей от коронавируса в России — в Москве на два летальных случая за сутки меньше.



С начала сентября в Петербурге зарегистрировали смерть 356 человек — в среднем по 18 летальных исходов в день. За весь август в городе скончались 405 пациентов, или по 13 человек в день.



Общее число умерших от коронавируса в Петербурге с начала эпидемии составляет 2777 человек. Больше только в Москве — 5057. Но в Северной столице максимальный показатель смертей на 100 тысяч населения — 51,9 против 40,4 в Москве.

