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19.09.2020 20:21
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В Сети появилось трогательное видео спасения косули из бетонной ловушки под Екатеринбургом

Жители Свердловской области помогли косуле выбраться из бетонной ловушки недалеко от трассы Екатеринбург — Тюмень в Белоярском районе. Трогательное видео, снятое пожилой парой, появилось в сети 19 сентября.

Маленькая косуля упала в бетонную воронку, сделанную для сбора воды в заброшенных садах, и не смогла выбраться самостоятельно. К счастью для животного, рядом оказались супруги, которые, хоть и не с первой попытки, смогли вытолкнуть бедолагу на поверхность. Измученный зверь тут же ускакал.

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Комментарии (2)

bluxer
Чувствуется, бабень привыкла командовать.
Мужик как будто еще и виноват в чем-то :)
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