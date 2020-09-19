В Сети появилось трогательное видео спасения косули из бетонной ловушки под Екатеринбургом
Жители Свердловской области помогли косуле выбраться из бетонной ловушки недалеко от трассы Екатеринбург — Тюмень в Белоярском районе. Трогательное видео, снятое пожилой парой, появилось в сети 19 сентября.
Маленькая косуля упала в бетонную воронку, сделанную для сбора воды в заброшенных садах, и не смогла выбраться самостоятельно. К счастью для животного, рядом оказались супруги, которые, хоть и не с первой попытки, смогли вытолкнуть бедолагу на поверхность. Измученный зверь тут же ускакал.