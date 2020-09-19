Несколько нарядов полиции занимаются поисками бурого медведя, которого местные жители увидели на детской площадке 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.



«Поступило несколько вызовов в полицию о том, что в одном из районов Хабаровска ходит медведь. Наряды полиции и охотоведы выехали, но до настоящего времени животное не обнаружено», - уточнили в пресс-службе.



Утром по соцсетям разошлось видео, сделанное водителем. На кадрах большой медведь быстро бежит через детскую площадку.