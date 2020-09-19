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19.09.2020 14:44
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В Хабаровске наряды полиции вышли на поиски медведя, который бегал по детской площадке

Несколько нарядов полиции занимаются поисками бурого медведя, которого местные жители увидели на детской площадке 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

«Поступило несколько вызовов в полицию о том, что в одном из районов Хабаровска ходит медведь. Наряды полиции и охотоведы выехали, но до настоящего времени животное не обнаружено», - уточнили в пресс-службе.

Утром по соцсетям разошлось видео, сделанное водителем. На кадрах большой медведь быстро бежит через детскую площадку.

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