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18.09.2020 20:02
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Турция обозначила сроки и назвала условия для начала испытаний российской вакцины против коронавируса

Турция даст «добро» испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», если будут убраны некоторые недостатки. Такое условие поставил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 18 сентября.

«Из России получен запрос на испытания вакцины, разработанной там. Сейчас речь идет об одном-двух недостатках. Как только они будут устранены, то на следующей неделе, возможно, разрешение на испытания будет выдано», — приводит слова главы минздрава Турции РИА «Новости».

Между тем, в стране уже тестируют вакцину от COVID-19, произведённую в Китае. Собственная разработка ведётся и в Турции. Доступ к опробованному препарату власти планируют получить к концу 2020 года.

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Комментарии (1)

USSR_forever
Даже турки в этой как бы "вакцине" нашли недостатки... а ещё правительство нам предлагало колоться "этим"... Интересно бы узнать, что именно за недостатки нашли турки. Очень хочется, чтобы весь мир узнал правду, что там не так с ней.
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