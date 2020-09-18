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18.09.2020 19:10
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В Каменноостровском театре представят новую версию «Ночного писателя» Яна Фабра

24 и 25 сентября на второй сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова — в Каменноостровском театре — представят «Ночного писателя». (18+)

Специальная версия «Ночного писателя», созданная для сцены Фанерного театра, была показана в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени бельгийского многозадачного художника Яна Фабра. А теперь его первая российская репертуарная постановка переезжает на постоянное место жительство в Каменноостровский театр. Играть в ней по-прежнему будут в очередь два актера: Андрей Феськов и Александр Молочников.

Андрей Феськов
Андрей ФеськовФото: Стас Левшин, фото предоставлено театром

В новой версии спектакля, перенесенного на большую сцену, откорректируются мизансцены и появится экран для видеопроекций. Содержание же останется неизменным. В основу «Писателя» положены дневники режиссера, полные очень личных и неожиданных автобиографических подробностей о художнике. Вместе с исполнителем единственной роли зрители будут следить за потоком мыслей, которые Фабр начал фиксировать в 19-летнем возрасте и не закончил до сих пор. Размышления о творчестве, жизни, физическом и ментальном существовании записывались преимущественно по ночам.

Андрей Феськов
Андрей ФеськовФото: Стас Левшин, фото предоставлено театром

Текст спектакля включает в себя отрывки из личных дневников Яна Фабра, частично собранные в издании «Ночные дневники. Избранное» (на русском языке были изданы в 2018-м), а также цитаты из театральных проектов режиссера: «Реинкарнация бога», «Я — ошибка», «Император потери», «Король плагиата», «Свет мой, тельце, ты скажи», «Я — кровь», «История слёз», «Лекарства и наркотики спасали мою жизнь».

Начало в 19:00.

Наталия Эфендиева

Андрей Феськов
Андрей ФеськовФото: Стас Левшин, фото предоставлено театром
Андрей Феськов
Андрей ФеськовФото: Стас Левшин, фото предоставлено театром

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