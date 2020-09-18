В Каменноостровском театре представят новую версию «Ночного писателя» Яна Фабра

24 и 25 сентября на второй сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова — в Каменноостровском театре — представят «Ночного писателя». (18+)



Специальная версия «Ночного писателя», созданная для сцены Фанерного театра, была показана в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени бельгийского многозадачного художника Яна Фабра. А теперь его первая российская репертуарная постановка переезжает на постоянное место жительство в Каменноостровский театр. Играть в ней по-прежнему будут в очередь два актера: Андрей Феськов и Александр Молочников.

