Белка и Стрелка отправятся на Кубу
24 сентября в прокат выходят «Белка и Стрелка. Карибская тайна», новый мультик из серии о приключениях самых знаменитых на свете собак-космонавтов и их верного друга-мышонка. На сей раз покорители космического пространства должны отправиться на самую что ни на есть Землю: им предстоит выяснить, как образовалась загадочная воронка, которая стремительно осушает океан.
Как обычно во франшизе, мультик носит ностальгически-просветительский характер и должна не только захватить детей, но и тронуть их бабушек и дедушек. Сюжет — история о кубинской аномалии, да и само название мультика определенно отсылает к концу пятидесятых и Карибскому кризису между СССР и США, причиной которого была Куба, ставшая Островом свободы.
Главных героев озвучили Ирина Пегова и Юлия Пересильд, мышонок, как и прежде, говорит голосом Евгения Миронова, а команду актеров теперь еще пополнил и Сергей Шнуров.
6+
Иван Чувиляев