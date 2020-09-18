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18.09.2020 18:30
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Белка и Стрелка отправятся на Кубу

24 сентября в прокат выходят «Белка и Стрелка. Карибская тайна», новый мультик из серии о приключениях самых знаменитых на свете собак-космонавтов и их верного друга-мышонка. На сей раз покорители космического пространства должны отправиться на самую что ни на есть Землю: им предстоит выяснить, как образовалась загадочная воронка, которая стремительно осушает океан.

Фото:  скриншот трейлера 

Как обычно во франшизе, мультик носит ностальгически-просветительский характер и должна не только захватить детей, но и тронуть их бабушек и дедушек. Сюжет — история о кубинской аномалии, да и само название мультика определенно отсылает к концу пятидесятых и Карибскому кризису между СССР и США, причиной которого была Куба, ставшая Островом свободы.

Главных героев озвучили Ирина Пегова и Юлия Пересильд, мышонок, как и прежде, говорит голосом Евгения Миронова, а команду актеров теперь еще пополнил и Сергей Шнуров.

6+

Иван Чувиляев

Фото:  скриншот трейлера 

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