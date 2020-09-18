Андрея Пивоварова арестовали еще на 10 суток

Мещанский районный суд Москвы 18 сентября вынес решение об аресте исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова на 10 суток, сообщил оппозиционный политик в своем Telegram-канале.



«Мещанский суд выписал мне ещё одну путевку на отдых на 10 суток. Суммарно получится 24 дня подряд. Проведу под арестом день рождения. Не страшно, но скучновато. Прорвёмся! До встречи», — написал Пивоваров.

Напомним, накануне директора организации задержали в Москве сразу после выхода из спецприемника, где он провел 14 дней под арестом. Суд счел его виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП.