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18.09.2020 14:53
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Андрея Пивоварова арестовали еще на 10 суток

Мещанский районный суд Москвы 18 сентября вынес решение об аресте исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова на 10 суток, сообщил оппозиционный политик в своем Telegram-канале.

«Мещанский суд выписал мне ещё одну путевку на отдых на 10 суток. Суммарно получится 24 дня подряд. Проведу под арестом день рождения. Не страшно, но скучновато. Прорвёмся! До встречи», — написал Пивоваров.

Напомним, накануне директора организации задержали в Москве сразу после выхода из спецприемника, где он провел 14 дней под арестом. Суд счел его виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП.

Нарушение усмотрели в публикации поста в социальной сети Facebook, где политик анонсировал столичную акцию 15 июля по сбору подписей под коллективным иском против поправок к Конституции.

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