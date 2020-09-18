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18.09.2020 14:41
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На Сахалине обрушился балкон жилого дома. Он не выдержал хозяйку и её знакомую

Два человека пострадали при обрушении балкона жилого дома в Корсакове Сахалинской области 18 сентября. Причину падения ищут в недавнем ремонте.

Как сообщает региональный Следственный комитет, около шести часов вечера 42-летняя хозяйка квартиры в доме № 39 по улице Советской находилась на балконе вместе со своей 64-летней знакомой. Балкон не выдержал и рухнул. Вместе с ним женщины пролетели три этажа. Обеих с черепно-мозговыми травмами, травмами живота, рук, ног и позвоночника доставили в больницу.

Подслушано в России / vk.com

«По информации соседей, в ходе проведения доследственной проверки установлено, что в данной квартире неустановленными лицами выполнялся ремонт балкона, что, возможно, и послужило причиной его обрушения», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (238 УК). Свою проверку одновременно проводит прокуратура Сахалинской области.

В Петербурге балконы с людьми обрушились в августе. Во время демонтажа на Лесном проспекте рухнула одна из плит, пострадали трое сотрудников подрядной организации. В результате прокурорской проверки выяснилось, что капремонт дома, который имеет статус памятника, проводился без разрешения.

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Комментарии (2)

вадики
Эх таких гарных смачных дивчин не побачив!!!Балкон сказал"одна сойдити"!!
Peshekhod
Зх, пузататые видать тетки были.
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