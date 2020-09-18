На Сахалине обрушился балкон жилого дома. Он не выдержал хозяйку и её знакомую
Два человека пострадали при обрушении балкона жилого дома в Корсакове Сахалинской области 18 сентября. Причину падения ищут в недавнем ремонте.
Как сообщает региональный Следственный комитет, около шести часов вечера 42-летняя хозяйка квартиры в доме
Подслушано в России / vk.com
«По информации соседей, в ходе проведения доследственной проверки установлено, что в данной квартире неустановленными лицами выполнялся ремонт балкона, что, возможно, и послужило причиной его обрушения», — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (238 УК). Свою проверку одновременно проводит прокуратура Сахалинской области.
В Петербурге балконы с людьми обрушились в августе. Во время демонтажа на Лесном проспекте рухнула одна из плит, пострадали трое сотрудников подрядной организации. В результате прокурорской проверки выяснилось, что капремонт дома, который имеет статус памятника, проводился без разрешения.