Глава Адмиралтейского района в октябре покинет должность. Она вернется к архивам

Светлана Штукова оставит должность главы Адмиралтейского района Петербурга. Предполагается, что она перейдет в Федеральное архивное агентство.



Информацию о переходе Штуковой на новую работу распространили несколько telegram-каналов. До самой главы Адмиралтейского района дозвониться не удалось, но информацию о ее переходе на новую работу «Фонтанке» 18 сентября подтвердил высокопоставленный источник в Смольном. На новую должность Штукова заступит с 1 октября.

Во второй половине нулевых Светлана Штукова возглавляла Центральный район, пока в 2010-м ее не сменила Мария Щербакова. После этого Штукова 4 года была председателем Архивного комитета, а в 2014-м была назначена главой Адмиралтейского района.