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18.09.2020 12:25
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Глава Адмиралтейского района в октябре покинет должность. Она вернется к архивам

Светлана Штукова оставит должность главы Адмиралтейского района Петербурга. Предполагается, что она перейдет в Федеральное архивное агентство.

Информацию о переходе Штуковой на новую работу распространили несколько telegram-каналов. До самой главы Адмиралтейского района дозвониться не удалось, но информацию о ее переходе на новую работу «Фонтанке» 18 сентября подтвердил высокопоставленный источник в Смольном. На новую должность Штукова заступит с 1 октября.

Во второй половине нулевых Светлана Штукова возглавляла Центральный район, пока в 2010-м ее не сменила Мария Щербакова. После этого Штукова 4 года была председателем Архивного комитета, а в 2014-м была назначена главой Адмиралтейского района.

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Комментарии (2)

260965961
Обе из матвиенковской кущёвки.
Мужской Взгляд
Нормальная карьера для женщины, выше уже не получается, да и не надо. Там тоже усиленно оплачивают.
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