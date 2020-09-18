В Военмех не пускают сотрудников и студентов «до особого распоряжения»

В Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Д.Ф. Устинова 18 сентября занятия отменены. Руководство вуза строго запретило приходить в альма-матер «до особого распоряжения». Сидеть дома должны как студенты, так и сотрудники.



Как сообщили «Фонтанке» учащиеся Военмеха, причиной незапланированного выходного стало письмо о минировании за подписью Константина Малофеева. Анонимный шантажист был немногословен, написав лишь «здание университета заминировано, будет взрыв».



В «Твиттере» студенты шутят над «минированием» вуза, в соцсети «ВКонтакте» взволнованные мамы пытаются узнать, когда их чадам всё-таки нужно явиться на занятия, «не все же в пятиминутной ходьбе от университета находятся». Телефоны администрации вуза не отвечают.

