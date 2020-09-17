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17.09.2020 23:33
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Травма защитника «Зенита» Ракицкого оказалась серьезнее. Он пропустит еще два матча

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий пропустит матчи 8 и 9 тура чемпионата РПЛ с «Уралом» (19 сентября) и «Уфой» (26 сентября). Как пишет в четверг, 17 сентября, «Спорт-Экспресс», травма 31-летнего футболиста оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально.

Ракицкий проходит курс реабилитации вне общей группы. Тренерский штаб «Зенита» надеется на то, что он восстановится к гостевому матчу 10 тура со «Спартаком» 3 октября.

В то же время сине-бело-голубые ведут поиск центрального защитника. Эта позиция входит в число приоритетных для усиления вне зависимости от ситуации с Ракицким.

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