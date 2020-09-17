В мытье ног в святом источнике Калининграда увидели оскорбление чувств верующих. Под уголовное дело попали матросы

Омовение ног святой водой в часовне у кафедрального собора Христа спасителя в Калининграде стало уголовным делом. Об этом 17 сентября сообщают федеральные агентства.

Как пишет ТАСС, 306-й военный следственный отдел Следственного комитета России квалифицировал случившееся по статье об оскорблении чувств верующих (148 УК РФ). Уголовное дело возбуждено в отношении двух военнослужащих. Один из них военнослужащий срочной службы, а второй — контрактник, уточняет «Интерфакс».

Проверку исполнение требований законодательства о противодействии экстремизму в свою очередь проводит военная прокуратура Балтийского флота. Установлено, что обувь у часовни мыли уроженцы Дагестана. В Калининградской епархии ранее отметили, что один из запечатлённых на видеозаписи успел извинился. Там полагают, что герои ролика уже достаточно наказаны реакцией общественности.