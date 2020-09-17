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17.09.2020 22:46
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В мытье ног в святом источнике Калининграда увидели оскорбление чувств верующих. Под уголовное дело попали матросы

Омовение ног святой водой в часовне у кафедрального собора Христа спасителя в Калининграде стало уголовным делом. Об этом 17 сентября сообщают федеральные агентства.

Как пишет ТАСС, 306-й военный следственный отдел Следственного комитета России квалифицировал случившееся по статье об оскорблении чувств верующих (148 УК РФ). Уголовное дело возбуждено в отношении двух военнослужащих. Один из них военнослужащий срочной службы, а второй — контрактник, уточняет «Интерфакс».

Проверку исполнение требований законодательства о противодействии экстремизму в свою очередь проводит военная прокуратура Балтийского флота. Установлено, что обувь у часовни мыли уроженцы Дагестана. В Калининградской епархии ранее отметили, что один из запечатлённых на видеозаписи успел извинился. Там полагают, что герои ролика уже достаточно наказаны реакцией общественности.

Изначально в инциденте подозревали уроженцев Чечни. Комментировать происшествие даже пришлось Рамзану Кадырову, который первым и сообщил, что уроженцы его региона тут не при чём. «Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренное законом наказание», — подчеркнул Кадыров.

На видео, которое распространилось по соцсетям, несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом в Калининграде. Делают они это осознанно, один из них говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим».

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Комментарии (2)

kоt-obormot
"Для них" - четкое понимание что они себя к этой этнической группе не относят. И почему двое? Минимум четверых надо приходовать по статье "разжигание ненависти к определенным социальным группам".
читатель№1
считаю, что эти "извинения" - форма глумления: избили - извинились, , унижали - извинились. дальше что? убьют - извиняться? и т.п. все преступники в суде извиняются, поскольку это способ скостить срок, но цена этим извинениям 0.
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