В мытье ног в святом источнике Калининграда увидели оскорбление чувств верующих. Под уголовное дело попали матросы
Омовение ног святой водой в часовне у кафедрального собора Христа спасителя в Калининграде стало уголовным делом. Об этом 17 сентября сообщают федеральные агентства.
Как пишет ТАСС, 306-й военный следственный отдел Следственного комитета России квалифицировал случившееся по статье об оскорблении чувств верующих (148 УК РФ). Уголовное дело возбуждено в отношении двух военнослужащих. Один из них военнослужащий срочной службы, а второй — контрактник, уточняет «Интерфакс».
Проверку исполнение требований законодательства о противодействии экстремизму в свою очередь проводит военная прокуратура Балтийского флота. Установлено, что обувь у часовни мыли уроженцы Дагестана. В Калининградской епархии ранее отметили, что один из запечатлённых на видеозаписи успел извинился. Там полагают, что герои ролика уже достаточно наказаны реакцией общественности.
Изначально в инциденте подозревали уроженцев Чечни. Комментировать происшествие даже пришлось Рамзану Кадырову, который первым и сообщил, что уроженцы его региона тут не при чём. «Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренное законом наказание», — подчеркнул Кадыров.
На видео, которое распространилось по соцсетям, несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом в Калининграде. Делают они это осознанно, один из них говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим».