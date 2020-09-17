Обувь в святом источнике Калининграда мыли моряки Балтфлота. Военная прокуратура проводит проверку
Военная прокуратура Балтийского флота проводит проверку после размещения в интернете видеоролика, на котором мужчины мыли обувь в святом источнике в Калининграде. Об этом 17 сентября сообщили в Генпрокуратуре.
Надзорное ведомство проверяет «исполнение требований законодательства о противодействии экстремизму» в связи с публикацией записи.
«Присутствующие на видеозаписи лица установлены. Ими оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота. По указанному факту в Центре по противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Ранее выяснилось, что обувь в святом источнике мыли уроженцы Дагестана. Извинения за них принес глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов.
Изначально в инциденте подозревали уроженцев Чечни. Комментировать происшествие даже пришлось Рамзану Кадырову, который первым и сообщил, что уроженцы его региона тут ни при чем. «Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренное законом наказание», — подчеркнул Кадыров.
В соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом в Калининграде. Делают они это осознанно, один из них говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Ролик уже попал в поле зрения полиции.