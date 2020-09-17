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17.09.2020 15:51
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Обувь в святом источнике Калининграда мыли моряки Балтфлота. Военная прокуратура проводит проверку

Военная прокуратура Балтийского флота проводит проверку после размещения в интернете видеоролика, на котором мужчины мыли обувь в святом источнике в Калининграде. Об этом 17 сентября сообщили в Генпрокуратуре.

Надзорное ведомство проверяет «исполнение требований законодательства о противодействии экстремизму» в связи с публикацией записи.

«Присутствующие на видеозаписи лица установлены. Ими оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота. По указанному факту в Центре по противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее выяснилось, что обувь в святом источнике мыли уроженцы Дагестана. Извинения за них принес глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов.

Изначально в инциденте подозревали уроженцев Чечни. Комментировать происшествие даже пришлось Рамзану Кадырову, который первым и сообщил, что уроженцы его региона тут ни при чем. «Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренное законом наказание», — подчеркнул Кадыров.

В соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом в Калининграде. Делают они это осознанно, один из них говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Ролик уже попал в поле зрения полиции.

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Комментарии (6)

Свифт
Кстати, с удивлением узнал, что всем в Астрахани правят дагестанцы .... даже флотом, не имея соответствующего образования. Даже выдача морских дипломов уже в их руках.
Свифт
.... а как там дела по этому случаю ?
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Wuhan Proletarian
При царе джигитов затоптали бы и все дела.
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