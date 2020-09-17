Обувь в святом источнике Калининграда мыли моряки Балтфлота. Военная прокуратура проводит проверку

Военная прокуратура Балтийского флота проводит проверку после размещения в интернете видеоролика, на котором мужчины мыли обувь в святом источнике в Калининграде. Об этом 17 сентября сообщили в Генпрокуратуре.



Надзорное ведомство проверяет «исполнение требований законодательства о противодействии экстремизму» в связи с публикацией записи.



«Присутствующие на видеозаписи лица установлены. Ими оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота. По указанному факту в Центре по противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

