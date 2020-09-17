Лукашенко заявил, что ОМОН не пытал задержанных на Окрестина. Он поклялся в честности выборов и посоветовал России «не париться»
Бойцы белорусского ОМОНа спасители, а не инквизиторы, и насилие к задержанным протестантам в изоляторе на Окрестина применять не могли. Об этом 17 сентября заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Заявляю вам абсолютно просвещенно: люди этого не знают, но омоновцы никогда не дежурят на Окрестина. Никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина. Там несут службу военнослужащие внутренних войск», — цитирует ТАСС выступление Лукашенко на женском форуме «За Беларусь!» в Минске.
Президент в очередной раз отметил, что правоохранители «спасли страну и сорвали блицкриг», но при этом попали под общественный прессинг, когда «всё остриё направлено против этих ребят».
Лукашенко также коснулся темы прошедших президентских выборов и 80,1% процента голосов, которые он набрал по данным ЦИК. Он заявил, что клянётся: никакого вранья не было, потому что такое количество голосов нельзя сфальсифицировать.
«Хочу сказать, чтобы не парились ни в России, ни в Беларуси: мы провели выборы наши по Конституции, законам нашей страны, нам не нужно ваше признание. Выборы состоялись, и они законны», — приводит слова главы государства издание Sputnik Беларусь. https://sputnik.by/politics/20200917/1045705525/Lukashenko-klyanus-nikakogo-vranya-na-vyborakh-ne-bylo.html
Свидетельства задержанных во время поствыборных протестов собрала международная правозащитная организация Human Rights Watch. Участники акций и просто свидетели рассказывали об избиениях, резиновых пулях, изнасиловании дубинкой. Организация опубликовала доклад и призвала ОБСЕ и Совет по правам человека ООН начать расследование насилия со стороны силовиков в Белоруссии.