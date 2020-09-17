Лукашенко заявил, что ОМОН не пытал задержанных на Окрестина. Он поклялся в честности выборов и посоветовал России «не париться»

Бойцы белорусского ОМОНа спасители, а не инквизиторы, и насилие к задержанным протестантам в изоляторе на Окрестина применять не могли. Об этом 17 сентября заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Заявляю вам абсолютно просвещенно: люди этого не знают, но омоновцы никогда не дежурят на Окрестина. Никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина. Там несут службу военнослужащие внутренних войск», — цитирует ТАСС выступление Лукашенко на женском форуме «За Беларусь!» в Минске.

Президент в очередной раз отметил, что правоохранители «спасли страну и сорвали блицкриг», но при этом попали под общественный прессинг, когда «всё остриё направлено против этих ребят».