Резиновые пули, электрошокер, дубинка в заднем проходе. ООН и ОБСЕ просят расследовать зверства силовиков в Белоруссии

В докладе, опубликованном на сайте Human Rights Watch 15 сентября, собраны свидетельства 27 человек, большинство из которых были задержаны в Минске, Гомеле и Гродно в период с 8 по 12 августа. Ещё 14 опрошенных — это медики, родственники и очевидцы.

«[Омоновцы] требовали разблокировать телефон. Я отказался. Позвали старшего. Он стал угрожать: дубинку в задницу засуну. Потом разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив… И он засунул мне дубинку в задний проход… Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы — два передних зуба покрошились», — делится 30-летний программист подробностями своего пребывания в машине милиции 11 августа. HRW он передал медицинские документы и фотографии, которые подтверждают его рассказ.



По словам 35-летнего строителя, он попал в руки силовикам при разгоне митинга днём ранее. Убегая, он сломал ногу, по которой позже намеренно топтались сотрудники. Одна из опрошенных медработников рассказала, что у неё на глазах боец ОМОНа в Минске выстрелил резиновой пулей в водителя, который уже остановил свой автомобиль. Мужчине позже потребовалась операция.



Насилие над задержанными, как узнали HRW, продолжалось в отделах милиции и в изоляторе на Окрестина. «На основании проведенного исследования мы пришли к заключению, что значительную часть физического насилия со стороны ОМОНа и других правоохранительных органов, а также описанные нашими собеседниками условия содержания под стражей следует квалифицировать как пытки», — заключили правозащитники. Они потребовали от ООН и ОБСЕ срочно инициировать расследование, чтобы обеспечить сохранность доказательств.