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15.09.2020 16:41
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Резиновые пули, электрошокер, дубинка в заднем проходе. ООН и ОБСЕ просят расследовать зверства силовиков в Белоруссии

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором призывает ОБСЕ и Совет по правам человека ООН начать расследование насилия со стороны силовиков в Белоруссии.

В докладе, опубликованном на сайте Human Rights Watch 15 сентября, собраны свидетельства 27 человек, большинство из которых были задержаны в Минске, Гомеле и Гродно в период с 8 по 12 августа. Ещё 14 опрошенных — это медики, родственники и очевидцы.

Бывшие задержанные рассказали об электрошоке, длительном пребывании в стрессовых позах, систематических избиениях, угрозах сексуального насилия. Согласно свидетельствам, по меньшей мере один раз словами не ограничились.

«[Омоновцы] требовали разблокировать телефон. Я отказался. Позвали старшего. Он стал угрожать: дубинку в задницу засуну. Потом разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив… И он засунул мне дубинку в задний проход… Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы — два передних зуба покрошились», — делится 30-летний программист подробностями своего пребывания в машине милиции 11 августа. HRW он передал медицинские документы и фотографии, которые подтверждают его рассказ.

По словам 35-летнего строителя, он попал в руки силовикам при разгоне митинга днём ранее. Убегая, он сломал ногу, по которой позже намеренно топтались сотрудники. Одна из опрошенных медработников рассказала, что у неё на глазах боец ОМОНа в Минске выстрелил резиновой пулей в водителя, который уже остановил свой автомобиль. Мужчине позже потребовалась операция.

Насилие над задержанными, как узнали HRW, продолжалось в отделах милиции и в изоляторе на Окрестина. «На основании проведенного исследования мы пришли к заключению, что значительную часть физического насилия со стороны ОМОНа и других правоохранительных органов, а также описанные нашими собеседниками условия содержания под стражей следует квалифицировать как пытки», — заключили правозащитники. Они потребовали от ООН и ОБСЕ срочно инициировать расследование, чтобы обеспечить сохранность доказательств.

Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.

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Комментарии (5)

Pilat
Да вот ни разу не поверю, чтобы нормальный мужик, кому то в зад дубинку запихивал.
Это сразу выдает фейк.
Причём фейк западный.
Написали бы про избиения, шокеры, затянутые наручники, удавки какие ни будь - было бы правдоподобно а вот с дубинкой они сразу выдают себя.
SanNik
и все таки интересно - как люди превращаются в тварей - где та граница, переходя которую человек превращается в фашиста?
по факту - встретились два обычных человека. Что то не поделили.
И один почему то решил, что он имеет права издеваться над другим человеком.
откуда такие мысли появляются в головах садистов.
Лукашенко же лично не стоял над этими садистами и не заставлял их делать извращения - все эти мысли рождаются в больных головах обычных мусоров - мысль о том, что они имеют права издеваться над людьми лишь потому что некий хозяин им разрешил издеваться над людьми.
Смертная казнь для зверей - им нечего делать в мире людей.
22ilves
Ну что, Рыгорыч себе на пожизненное зарабатывает. А мог бы просто уйти на покой и картошку на даче выращивать.
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