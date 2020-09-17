Центризбирком дополнительно получит 4 млрд рублей на проведение выборов в Госдуму

Расходы Центризбиркома в 2021 году вырастут более чем на четверть. Из федерального бюджета комиссия сверх заложенного получит еще более 4 млрд рублей на проведение выборов в Госдуму. Об этом 17 сентября пишет РБК со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции пояснительную записку к проекту закона о федеральном бюджете.



Расходы ЦИК в 2021 году вырастут до 20,2 млрд рублей. Из этой суммы 16,6 млрд предназначены на проведение думских выборов. Для сравнения: на выборы депутатов нижней палаты парламента России прошлого созыва комиссия потратила 10,3 млрд рублей.

