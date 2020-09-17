Центризбирком дополнительно получит 4 млрд рублей на проведение выборов в Госдуму
Расходы Центризбиркома в 2021 году вырастут более чем на четверть. Из федерального бюджета комиссия сверх заложенного получит еще более 4 млрд рублей на проведение выборов в Госдуму. Об этом 17 сентября пишет РБК со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции пояснительную записку к проекту закона о федеральном бюджете.
Расходы ЦИК в 2021 году вырастут до 20,2 млрд рублей. Из этой суммы 16,6 млрд предназначены на проведение думских выборов. Для сравнения: на выборы депутатов нижней палаты парламента России прошлого созыва комиссия потратила 10,3 млрд рублей.
В 2022 году Центризбиркому планируется выделить 3,98 млрд рублей, в 2023-м, когда должны пройти президентские выборы, — уже 23,86 млрд.
Напомним, выборы в Госдуму, как и выборы в Заксобрание Петербурга, должны пройти в сентябре 2021 года, в единый день голосования. Не исключено, что его могут перенести с сентября на весну. Это, в том числе, связано и с введением возможности многодневного голосования. Значительная часть избирательных участков располагается в учебных учреждениях, поэтому обсуждался вариант переноса ЕДГ на время каникул.