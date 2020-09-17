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17.09.2020 18:58
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80 тысяч безработных подростков встали на учет в Петербурге, чтобы получать пособия

Председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко назвал несколько факторов резкого роста числа безработных в городе. Большинство из них, по его словам, «дети». На учет можно встать с 16 лет.

«Были объявлены президентом Российской Федерации очень серьезные финансовые меры, чтобы производить выплаты зарегистрированным безработным. Минимальный размер пособия подняли в три раза — с 1,5 до 4,5 тысяч. Максимальный, для большого числа людей, установили в размере 12 130 — федеральный МРОТ. А дальше 3000 рублей на ребенка. И из тех, кто состоит сегодня на учете, 80 тысяч детей», — рассказал он 17 сентября в эфире канала «Санкт-Петербург».

Кроме того, по его словам, Петербург — богатый город. И у него есть социальный кодекс, который сулит безработным дополнительные выгоды.

«На каждого несовершеннолетнего ребенка еще 5880 рублей в месяц. Это уже на что-то похоже. Плюс кредитные каникулы, плюс льготы по коммунальным платежам. И поэтому стимул появился у людей совершенно четкий — прийти и встать на учет», — подытожил Чернейко.

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Комментарии (4)

Pilat
Ожидаемо.
С самого начала было ясно, что это псевдо безработные.
В городе безработных практически нет.
Vugluskr
А в предыдущей новости указано число безработных 105 тысяч. Итого 105-80=25, т.е. в Петербурге 25000 взрослых безработных?
Как то слабо в это верится.
Yelda
Спасибо городу, за то что поддерживаете бездарных граждан за мои налоги.
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