80 тысяч безработных подростков встали на учет в Петербурге, чтобы получать пособия

Председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко назвал несколько факторов резкого роста числа безработных в городе. Большинство из них, по его словам, «дети». На учет можно встать с 16 лет.



«Были объявлены президентом Российской Федерации очень серьезные финансовые меры, чтобы производить выплаты зарегистрированным безработным. Минимальный размер пособия подняли в три раза — с 1,5 до 4,5 тысяч. Максимальный, для большого числа людей, установили в размере 12 130 — федеральный МРОТ. А дальше 3000 рублей на ребенка. И из тех, кто состоит сегодня на учете, 80 тысяч детей», — рассказал он 17 сентября в эфире канала «Санкт-Петербург».

